سميو: حملة التطعيم تسير بشكل جيد

ليبيا – أكد مسؤول التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو سير حملة التطعيم بشكل جيد.

سيمو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الحملة تأثرت الأيام الثلاثة الماضية بإقرار الحظر الشامل في مناطق الغرب والجنوب الغربي.

وقال إنهم يتنظرون الإفراج عن شحنة اللقاح الصيني سينوفارم الذي وصل الأسبوع الماضي لتوزيعه على كافة مناطق ليبيا، مؤكدًا اعتزامهم تقسيم الشحنة إلى جزئين جرعة أولى وثانية.

وأشار سميو إلى أن إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح سيبدأ تباعًا بدءًا من أول مجموعة تلقت اللقاح شهر أبريل الماضي.

كما لفت مدير التطعيمات إلى أنهم طلبوا من وزارة الصحة توفير الجرعات الثانية من جميع أنواع اللقاحات التي أعطيت في البلاد.

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