التكبالي: أين مجلس النواب من منح الدبيبة 20 ملياراً للعبدلي بعد معاتبته؟

انتقد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، الدور الرقابي لمجلس النواب والأجهزة الرقابية، في ظل الصمت حيال منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مؤسسة الكهرباء برئاسة العبدلي عقداً بتالكليف المباشر بقيمة 20 مليار دينار.

التكبالي، وعلى حسابه بموقع تويتر، قال: “إدبيبة يمارس التمويه؛ يعاتب رئيس مجلس مؤسسة الكهرباء علنا، ويمنحه عقدا بقيمة 20 مليار بالتكليف المباشر. أين مجلس النواب، والرقابة، وكل أجهزة الدولة؟ بل أين الشعب الغافل؟” وفق تعبيره.

قرارات الدبيبة المالية، تأتي خارج مظلة تصديق مجلس النواب الليبي حتى الآن على قانون الميزانية، لاعتراضه على عدم ترشيد الميزانية، وعدم وجود آليات ضامنة لرقابتها كما ينبغي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

