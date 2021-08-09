انطلاق الملتقى الأول لفعاليات حملة اعرف بلديتك في مدينة جالو

انطلقت في مدينة جالو فعاليات الملتقى الأول لحملة اعرف بلديتك، بهدف تعزيز الثقة بين البلدية والمواطن من خلال التعريف بالصلاحيات الممنوحة إلى البلديات وفقا للقانون التاسع والخمسين للعام ألفين واثني عشر المختص بإدارة المال العام في البلديات.
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قناة ليبيا
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