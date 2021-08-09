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انطلاق الملتقى الأول لفعاليات حملة اعرف بلديتك في مدينة جالو

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت في مدينة جالو فعاليات الملتقى الأول لحملة اعرف بلديتك، بهدف تعزيز الثقة بين البلدية ‏والمواطن من خلال التعريف بالصلاحيات الممنوحة إلى البلديات وفقا للقانون التاسع والخمسين للعام ألفين واثني عشر المختص بإدارة المال العام في البلديات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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