انطلاق الملتقى الأول لفعاليات حملة اعرف بلديتك في مدينة جالو

انطلقت في مدينة جالو فعاليات الملتقى الأول لحملة اعرف بلديتك، بهدف تعزيز الثقة بين البلدية ‏والمواطن من خلال التعريف بالصلاحيات الممنوحة إلى البلديات وفقا للقانون التاسع والخمسين للعام ألفين واثني عشر المختص بإدارة المال العام في البلديات.

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