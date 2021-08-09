حفتر: الجيش الليبي لم يكن منحازاً لقبيلة

قال القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إن «الجيش الليبي لم يكن يوما أداة للقمع أو القهر ولم يكن متسلطاً أو متعاليا على الشعب، أو منحازا لقبيلة».

وأضاف خلال كلمة لمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش العربي الليبي، ألقاها من داخل قاعدة بنينا الجوية، اليوم الإثنين، أن الجيش متمسك بالقضاء على، ومواجهة «أمواج الإرهابيين الذين انهالوا على ليبيا الذين رفعوا شعارات الموت بالذبح وقطع الروؤس».

واعتبر أن الجيش الليبي «هو الركيزة الأساسية التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض مستقبله ومصيره وحاضره للخطر، فقد كان االعائق أمام التيارات الإرهابية».

وأشار إلى دور القوات المسلحة في تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة، مضيفا: «لقد قام الجيش بدور في تهيئة البلاد لخارطة الطريق».

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