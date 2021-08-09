أمنيات أهالي تساوة بعام هجري جديد خال من المحن والبلايا

احتفل رواد مسجد شحلية في منطقة تساوة بمناسبة دخول العام القمري الجديد متوجهين بالتهاني القلبية إلى جميع أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة العظيمة، داعين المولى أن يرفع الوباء والبلاء عن المسلمين.

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