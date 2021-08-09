اختتام الدورة الأولى بمجال الطاقة الشمسية في الجفرة

اختتمت الدورة الأولى في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة الوسطى والجنوبية تحت عنوان ” تصميم وتركيب منظومات الألواح الشمسية المستقلة عن الشبكة.”
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قناة ليبيا
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