اختتام الدورة الأولى بمجال الطاقة الشمسية في الجفرة

اختتمت الدورة الأولى في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة الوسطى والجنوبية تحت عنوان ” تصميم وتركيب منظومات الألواح الشمسية المستقلة عن الشبكة.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا