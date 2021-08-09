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اختتام الدورة الأولى بمجال الطاقة الشمسية في الجفرة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت الدورة الأولى في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة الوسطى والجنوبية تحت عنوان ” تصميم وتركيب منظومات الألواح الشمسية المستقلة عن الشبكة.”

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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