قنيدي: المنفي ضعيف وترك صلاحياته للدبيبة

قال عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، إن “المجلس الرئاسي لا يستطيع فعل أي شي، بعدما منحت البعثة الأممية ولجنة الـ75 صلاحياته لحكومة الوحدة المؤقتة”.

قنيدي، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أن البعثة الأممية ولجنة الـ75 لم تضمن مخرجات جنيف وتونس في الإعلان الدستوري حتى الآن، مُبينًا أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس المجلس الرئاسي.

ووصف قنيدي، عمل السلطة التنفيذية المؤقتة بـ”غير القانوني” ما لم تضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف في الإعلان الدستوري، متابعًا: “تحدثنا في هذا الأمر أكثر من مرة مع المستشار عقيلة صالح، لكنه يماطل ويقول إنه أرسل الأمر إلى اللجنة البرلمانية المختصة دون نتيجة”، بحسب قوله.

وأكد أن الأوضاع مثلما كانت عليها قبل تشكيل الحكومة، وأن المؤسسة العسكرية مازالت منقسمة، مُطالبًا بتشكيل مجلس عسكري موحد بعناصر مقبولة لدى الشرق والغرب.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي تغاضى عن الرشاوي في ملتقى الحوار السياسي، والتي جاءت بقائمة “المنفي والدبيبة”، مما ساهم في انتشار المال السياسي الفاسد بليبيا، قائلا: “إذا كان المجلس الرئاسي يريد عودة استقرار وسيادة البلاد يعمل على توحيد الجيش”.

واختتم قنيدي حديثه، بأن الدبيبة “لا يتحرك إلا لخدمة أقاربه فقط”، ويسير على نهج سلفه فائز السراج بإجراء زيارات “مكوكية” إلى الدول الخارجية، الأمر الذي يتكلف أموالاً طائلة، ويترك مشاكل ومعاناة الليبيين مع الكهرباء والمياه والدواء والسيولة وغيرها.

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