تسجيل أكثر من 7 آلاف ناخب جديد في يوم واحد

بلغ عدد الناخبين المسجلين، حتى يوم الأحد الموافق 8 أغسطس الجاري، 2,764,769 ناخبًا، فيما بلغ عدد الناخبين الجدد المسجلين حتى التاريخ المذكور 424,693 ناخبًا، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووفق المفوضية؛ فإن 7,226 ناخبًا قد تسجيلهم خلال يوم واحد.

جديرٌ بالذكر أن المفوضية أشارت، في بيانٍ سابقٍ لها، إلى أنه ورغم أن هناك 40 خطًا هاتفيًا فقط تمثّل سعة الشبكة المتاحة؛ إلا أنها أكدت عدم وجود خلل في منظومة التسجيل.

وأشارت المفوضية إلى تمكّن عشرات الآلاف المواطنين من الاتصال وحلّ مشكلات التسجيل، مبينةً أن ساعات عمل موظفي المركز هي 12 ساعة بما في ذلك يوميْ الجمعة والسبت.

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