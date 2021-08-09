حفتر يصدر جملة من القرارات

أصدر القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر جملة من القرارات التي جرى الإعلان عنها خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين بقاعدة بنينا الجوية بمناسبة الذكرى الواحد والثمانون لتأسيس الجيش العربي الليبي.

وتضمنت القرارات حفتر إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى ويتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها وتكليف الفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي وتكليف العميد عبد الله عمر الزايدي آمرا لغرفه عمليات الجفرة وتكليف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود وتكليف اللواء رمضان عطالله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية وتكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية وتكليف الفريق عبد الله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة وتكليف اللواء شعيب الصابر برئاسة أركان القوات البحرية .

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي خالد المحجوب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن حفتر أكد خلال الحفل على أهمية القوات المسلحة وعلى أهمية بنائها بعد أن كاد الإرهاب أن يقضي عليها والعمل على تقويتها وإنها هي الحصن المنيع للوطن وأن الشعب كان الداعم الأساسي للقوات المسلحة وقيادته.

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