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عمداء وادي الشاطئ يطالبون بحل مشكلة الأكسجين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حمل عمداء بلديات وادي الشاطئ الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية تردي الوضع الصحي في المنطقة وتوقف مصنع الأكسجين مطالبين إياها بالتدخل السريع لحل هذه المشاكل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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