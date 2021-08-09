عمداء وادي الشاطئ يطالبون بحل مشكلة الأكسجين

حمل عمداء بلديات وادي الشاطئ الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية تردي الوضع الصحي في المنطقة وتوقف مصنع الأكسجين مطالبين إياها بالتدخل السريع لحل هذه المشاكل.

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