بوسبيحة يدعو كارة للاستجابة لنداء الإفراج عن عبد الله السنوسي

دعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبو سبيحة إلى الاستجابة للمناشدات الإنسانية التي تطالب بإطلاق سراح المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي نظرا لسوء حالته الصحية.

وقال بوسبيحة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” العنود ابنة اللواء عبدالله السنوسي المعتقل لدى قوة الردع برئاسة عبد الرؤوف كاره قسرا “تصرخ وتناشد الجميع بإطلاق سراحه لسوء حالته الصحية”.

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وأضاف بوسبيحة: فى الوقت الذى نقف معها ونشد من أزرها. ونلح على إخراجه والسماح لأهله بزيارته. وتقديم الرعاية الصحية له “نستهجن ونستنكر صمت جمهور السلفيين من هذا التصرف من قبل (كاره) المحسوب عليهم واين هم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمال السلف الصالح فى معاملة حتى أسرى الكفار”.

وأردف بوسبيحة أن “اتباع السلف ليس فى تقصير السربال وحلق الشارب والعفو عن اللحية ولبس غطاء الراس المخرم” وتابع “لقد ثبت أن خالد الشريف الذى أنتم على نقيضه أرحم منكم أما هيثم التاجوري فهو جنة أمام معاملة (كارة) وهو أحد منتسبيكم”.