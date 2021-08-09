مبادرة القوى الوطنية: تصريح وزير الدفاع التركي إنتهاك صارخ للسيادة الليبية

أعربت مبادرة القوى الوطنية الليبية عن رفضها وأستنكارها لتصريح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بوصف القوات التركية المتواجدة على الأراضي الليبية بأنها ليست قوات أجنبية، وأنها باقية في ليبيا.

قالت المبادرة في بيان، اليوم الاثنين: “كم تمنينا أن يكون الرد من قبل الجهات المسؤولة في ليبيا كمجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المؤقتة، إن تصريح وزير الدفاع التركي إنتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافي لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.

وقالت إن تواجد القوت القوات التركية والقوات الروسية والمرتزقة الأجانب بكافة جنسياتهم يعد إحتلالا للأراضي الليبية، وكل المرتزقة والمقاتلين الأجانب ملزمين بالخروج الفوري دونما قيد أو شرط وفقا لإتفاق برلين 1 واتفاق برلين 2 وقرار مجلس الأمن الدولي 2570، و أن القوات التركية والقوات الروسية وكافة المرتزقة الاجانب بات خروجهم من ليبيا قريبا جدا، ولن يرضى الوطنيون ببقائهم على أرضنا الغاليه، وفق البيان.