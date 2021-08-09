العجيلي يؤكد توفير مستشفى طرابلس الأكسجين لجميع المرضى

قال مدير مستشفى طرابلس الجامعي، نبيل العجيلي، إن المستشفى تمكن من توفير الأكسجين لمحتاجيه حيث لم يصل أي مريض إلى مرحلة الخطر جراء النقص فيما تم تقديم المساعدة لمراكز العزل المحتاجة للأكسجين.
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قناة ليبيا
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