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الشركة العامة للكهرباء تعلن استئناف العمل بخط أوباري الفجيج

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجحت الشركة العامة للكهرباء في عقد تسوية مع ملاك العقارات، الواقعة في مسار خط النقل الكهربائي جهد 220 ك. ف، الرابط بين بلدتي أوباري والفجيج.

الشركة أعلنت عن التسوية عقب زيارة ميدانية لمجلس إدارة الشركة والإدارات العامة، رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح إلى مدينة أوباري، حيث تم خلال الزيارة التوقيع على محضر اتفاق مع الأهالي المعترضين لإعطاء الإذن لبدء الأعمال المدنية للأبراج، واستكمال العمل بصورة عاجلة.

يُذكر أن بعضاً من أهالي منطقة حي الشارب بمدينة أوباري قد اعترضوا على سير عمليات إنشاء أبراج الضغط العالي على أراضيهم، مطالبين بتعويضات، الأمر الذي عطّل ربط محطة أوباري بالشبكة العامة للكهرباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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