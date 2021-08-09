وزير الخارجية اليوناني يؤكد للمنقوش دعم بلاده لإقامة انتخابات ليبية نزيهة في موعدها المحدد

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الإثنين اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

المنقوش أعربت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن أسفها للخسائر التي خلفتها الحرائق التى نشبت بغابات اليونان، معبرة عن وقوف وتضامن ليبيا، مع دولة اليونان.

ومن جهته، أثنى وزير الخارجية اليوناني، على مواقف المنقوش ،مجددًا دعم بلاده الكامل لجهودها، وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وسعيهما الحثيث لإنهاء الأزمة الليبية بعيدًا عن الحروب، وذلك من خلال الحوار المسؤول بين كافة الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد لها.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي بحث آخر التطورات في ليبيا، إضافة إلى سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية