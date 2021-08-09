القائد العام: الجيش الوطني لن يخضع لأي سلطة غير منتخبة من الشعب مباشرة

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن الجيش الوطني لن يخضع لأي سلطة غير منتخبة من الشعب مباشرة، منوهاً على أنه لا نيابة عنه أو وصاية عليه.

القائد العام، وفي كلمته خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الوطن، أوضح أن القوات المسلحة قدمت الكثير من التضحيات لإنشاء دولة تسودها العدالة والاستقرار بعيداً عن حكم المليشيات والجماعات الإرهابية.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة أن أيادي الجيش الوطني بكل شجاعة وثقة فالنفس, ستبقى ممدودة للسلام العادل وكل من يعمل على رأب الصدع وتضميد الجراح وطي صفحات الماضي بكل ماسيها , وذلك من أجل المصلحة العليا للبلاد

وأكد القائد العام، أن أفراد القوات المسلحة لم تنحاز يوماً لأي جهة سوى الشعب، كما أنه لم يقبل المساومة بوحدة الأراضي الليبية وسيادتها، خاصة مع رفضه التوقيع على الاتفاقية المشبوهة، مضيفاً أن الجيش الوطني يكبر ويتعاظم رغم كل العوائق ويمضي في طريقه بخطى ثابته .يواصل العمل على بناء قوة نظامية من أبناء الوطن لحماية البلاد من الاستعمار والقمع.

وأكد القائد العام، أنه لولا لمحاربة الجيش الوطني للإرهاب لما تنفس غالبية الليبيين نسيم الحرية وشعرو بالأمان ولما كان لأي حكومة ان تنشا وتمارس اعمالها إلا حكومة إرهابيين , ولولا عملية البرق الخاطف لما تحررت حقول النفط من ايدي المليشيات.

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