بلدية غريان تؤكد توفر الأكسجين في جميع مراكز العزل

أكد المجلس البلدي لمدينة غريان توفر مادة الأكسجين الطبي في المراكز الصحية ومراكز العزل والفلترة بالمدينة، إضافة إلى وجود احتياطي مناسب لأي طارئ.

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