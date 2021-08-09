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بلدية غريان تؤكد توفر الأكسجين في جميع مراكز العزل

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المجلس البلدي لمدينة غريان توفر مادة الأكسجين الطبي في المراكز الصحية ومراكز العزل والفلترة بالمدينة، إضافة إلى وجود احتياطي مناسب لأي طارئ.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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