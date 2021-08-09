الشؤون الطبية تؤكد عدم نقص الأكسجين عن المرضى

نفى مدير إدارة الشؤون الطبية، طاهر عبد العزيز، الأخبار المتداولة حول نفاد الأكسجين عن أي مريض في المستشفيات أو المراكز التابعة لوزارة الصحة، مؤكدا عدم تسجيل أي وفاة لهذا السبب.
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قناة ليبيا
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