الحويج يناقش استئناف عمل الشركات الأميركية في ليبيا

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس غرفة التجارة الأميركية إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لإستكمال المشاريع التي تنفذها.

جاء ذلك في اجتماع عبر تقنية الفيديو بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، حسبما أكدت وزارة الاقتصاد في بيان اليوم الإثنين.

وقال الحويج إن «حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة و بناء الاقتصاد الوطني». وأضاف: «ليبيا بموقعها الجغرافي ومواردها تعد فرصة حقيقية للإستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات البديلة».

وشدد على أن الوزارة «تعمل على تفعيل عدد من المشروعات في اطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي و تبادل الخبرات خاصة مع تحقق الاستقرار الأمني وتحقيق نمو بمساعدة الدول الصديقة وبعثة الأمم المتحدة».

من جانبه، أكد النويصري أهمية« الاستثمار والتوجه نحو شراكة حقيقية بين المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة أن قانون الإستثمار رقم (9) لسنة 2010 أعطى ضمانات وامتيازات كبيرة للمستثمرين، بالإضافة إلى إعفاء من الجمرك والضرائب لمدة 5 سنوات».

وفي 26 يوليو الماضي، وقعت شركة «هاتف ليبيا» عقدا مع شركة «إنفنيرا» الأميركية لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا، وذلك خلال زيارة وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى طرابلس، ولقائهم مع ممثلين ن شركات ليبية، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

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