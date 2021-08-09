مبادرة القوى الوطنية ترد على تصريح لرئيس الدفاع التركي

أخبار ليبيا24

استنكرت مبادرة القوى الوطنية الليبية بشدة، تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بوصف القوات التركية المتواجدة على الأراضي الليبية بأنها ليست قوات أجنبية وأنها باقية في ليبيا.

وقالت المبادرة، في بيان، الأحد، “كم تمنينا أن يكون الرد من قبل الجهات المسؤولة في ليبيا كمجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المؤقتة”.

وأكدت المباردة، على “إن تصريح وزير الدفاع التركي انتهاك صارخ للسيادة الليبية ومنافٍ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.

كما أكدت، أن وجود أي قوات أجنبية وكذلك المرتزقة الأجانب بكافة جنسياتهم يعد احتلالًا للأراضي الليبية.

ودعت المبادرة، إلى خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل فوري دونما قيد أو شرط وفقا لاتفاقي برلين 1و2، وكذلك وقرار مجلس الأمن الدولي 2570.

وأكدت المبادرة، أن خروج الأجنبية وكافة المرتزقة الأجانب بات قريبا جدًا، ولن يرضى الوطنيين ببقائهم على أرضهم الغالية.