الشارف: وزارة الصحة وفرت الأكسجين اللازم لمستشفى الجلاء

أوضح مدير مستشفى الجلاء للنساء والولادة، عبد الرحمن الشارف، أن المستشفى مر ببعض العراقيل لتوفير كمية الأكسجين اللازم، إلا أن وزارة الصحة ذللت هذه الصعاب وقامت بتوفير الكمية المطلوبة.
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قناة ليبيا
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