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الشارف: وزارة الصحة وفرت الأكسجين اللازم لمستشفى الجلاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أوضح مدير مستشفى الجلاء للنساء والولادة، عبد الرحمن الشارف، أن المستشفى مر ببعض العراقيل لتوفير كمية الأكسجين اللازم، إلا أن وزارة الصحة ذللت هذه الصعاب وقامت بتوفير الكمية المطلوبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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