المرصد السوري: وصول 130 مرتزق إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان تواصل خروج المرتزقة الموالين لتركيا من ليبيا وإحلال آخرين محلهم وكان آخرهم دفعة قوامها 130 مرتزق.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تواصل تواجد المرتزقة السوريين في الأراضي الليبية دون أي بوادر لعودتهم إلى سورية.

وأشار المرصد السوري إلى خروج دفعة من المرتزقة سورية إلى تركيا ومنها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة معاكسة، مبينة أن نحو 130 مقاتل من مرتزقة الفصائل السورية المتواجدة في ليبيا والموالية للحكومة التركية، عادت خلال الساعات الفائتة، وفي المقابل خرجت دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية شمال سورية إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، على الرغم من المطالبات الدولية والتركيز الإعلامي على ملف المرتزقة.

وكان المرصد السوري أشار في العاشر من يوليو الماضي إلى أن المخابرات التركية والفصائل الموالية لتركيا تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 150 عنصر من مختلف تلك الفصائل و”الجيش الوطني” يتحضرون للذهاب إلى تركيا، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر وبالمقابل ستعود دفعة تماثلها بالعدد من ليبيا، حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة.