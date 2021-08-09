الوطني لمكافحة الأمراض: تم إعادة تصنيف ليبيا ورفعها إلى مستوى الخطورة الرابع مع تونس

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الوضع الوبائي في ليبيا، ‏حسب التصنيف العالمي، لا يزال في نطاق “الانتشار المجتمعي”، ‏مشيرًا إلى أنه كان مستقرًا إلى حد بعيد مقارنة بأرقام وإحصائيات الأسبوع ‏الماضي.‏

وأكد المركز في تقرير حول الوضع الوبائي حتى 5 أغسطس الجاري، أنه نظرًا لتطور الوضع الوبائي في ليبيا، فإنه تم إعادة تصنيف ليبيا ورفعها إلى مستوى الخطورة الرابع، لتكون ليبيا وتونس في المستوى الأكثر خطورة للسفر.

أنه تم تقدير عدد الحالات النشطة حتى نهاية ‏الأسبوع بنحو 37 ألف و894 حالة، فيما تم تقدير الحالات التي ‏تحتاج إلى رعاية طبية بنحو 786 حالة بانخفاض بلغ 19% تقريبا ‏عن الأسبوع الماضي.‏

وسجل كذلك المركز الوطني هذا الأسبوع استقرارًا في عدد ‏الاختبارات، حيث بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي 10 آلاف ‏و686 اختبارًا يوميًا، وتم تسجيل انخفاض في عدد الحالات ‏الإيجابية، حيث بلغت 2619 حالة يوميًا بنسبة انخفاض 24% ‏عن الأسبوع الماضي.‏

وسجلت أيضا مراكز رصد الوفيات انخفاضًا في أعداد وفيات ‏كورونا، حيث بلغت 30 حالة يوميًا، بنسبة انخفاض بلغت 7% ‏عن الأسبوع الماضي، التي كانت النسبة فيها 55%.‏

وأظهرت الإحصائيات تسجيل انخفاض في أعداد الحالات ‏المسجلة في معظم المناطق باستثناء الجفرة، التي سجلت هذا ‏الأسبوع أكثر من 400 حالة لكل 100 ألف مواطن، وهو نفس الرقم ‏الذي تحققه طرابلس، وانخفضت أعداد المنطقة الغربية والزاوية ‏إلى أقل من 400 حالة لكل 100 ألف مواطن وأكثر من 300 حالة ‏لكل 100 ألف مواطن، وانخفضت عدد الحالات المسجلة في سبها ‏إلى أقل من 100 حالة لكل من 100 ألف مواطن.‏

ووفق التقرير، فإن ليبيا تشهد تحسنًا في الوضع الوبائي، وفي حالة ‏استمرار مؤشر رقم التكاثر في الانخفاض إلى أقل من 1 لمدة ‏أسبوعين متتاليين، يمكن أن يكون دليلا على تحسن الحالة الوبائية ‏والتوصية بتخفيض الإجراءات الاحترازية.‏

وأرجع المركز كذلك التحسن في الوضع الوبائي إلى تقلص الرقعة ‏الجغرافية الحالية لتفشي المرض، حيث سجلت 11 منطقة هذا ‏الأسبوع أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، مقارنة بتسجيل ‏‏12 منطقة الأسبوع الماضي الرقم ذاته، وكذلك تقليص المناطق ‏التي كانت تتجاوز حد الـ400 حالة لكل 100 ألف مواطن، إلى ‏منطقتين فقط بدلا من 3 مناطق في الأسبوع الماضي، بخروج ‏منطقتي مصراتة والزاوية ذوات الكثافة السكانية المرتفعة، ودخول ‏الجفرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.‏

وحذر المركز من أنه رغم التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي، إلا ‏أن ضعف القدرة الاستيعابية لمراكز الفلترة والعزل، واتخاذ إجراءات ‏احترازية غير مدروسة يمكن أن يؤدي إلى انتكاسة وتفاقم للمرض ‏وخروجه عن السيطرة.‏

وأوصى المركز بضرورة التأكيد على نوع الإجراءات الاحترازية وآليات ‏تطبيقها، ودعم منطقة الجفرة، وتنفيذ حملة توعية وتطعيم للحد ‏من تفاقم الوضع الوبائي، وتكثيف حملات التطعيم والتوعية في ‏الجنوب والشرق، ودعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية ‏الفعلية لها.‏

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