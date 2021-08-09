رسمياً.. باشاغا يوقع عقداً بالملايين مع شركة فرنسية دعماً لحملته الانتخابية

أكد مصدر مقرب من شركة فرنسية ( Avisa J5 ) في حديثه للساعة 24 تعاقدهم مع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغت للترويج له في اوروبا من اجل وصوله للرئاسة في ليبيا بدعم وتنسيق من المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي وهو التعاقد في مدة لم تتجاوز ستة اشهر .

واوضح المصدر ان الشركة الفرنسية لا يمكنها الافصاح عن قيمة التعاقد الذي توقع تجاوزه لملايين الدولارات كون ان الحملة تتضمن عديد الدول الاوروبية للترويج لـ ” باشاغا ” الذي بات يحظي بدعم فرنسي مؤخرا بحسب مقربين من قيادات مليشيات مصراتة، ويسمح القانون القانون الفرنسي بسرية التعاقد وعدم الافصاح عن التفاصيل للراي العام عكس القانون الأمريكي.