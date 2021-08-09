النعاس: تلاشي الثقة في الجميع سيعود بنا إلى اعتماد الجهوية للمفاضلة بين المرشحين

قالت الأمينة العامة لما يسمى “حزب الجبهة الوطنية”، فيروز النعاس، إنها قلقة من تشوش الصورة في أذهان الليبيين باحترام وتقدير كل من هو بعيد عن المشهد السياسي، والعمل على شيطنته بمجرد ظهور اسمه في بورصة المرشحين للانتخابات.

وحذرت النعاس في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، من مخاطر استمرار حالة التشكك وفقدان الثقة في جميع السياسيين بغض النظر عن حجم ما يمتلكه بعضهم من تاريخ وخبرة وكفاءة وقدرة على الإصلاح.

كما أكدت أن تلاشي الثقة سيعود بالمجتمع إلى نقطة ما تحت الصفر التي نحاول الفرار منها وهي اعتماد الجهوية والمناطقية كمعيار وحيد للاختيار والمفاضلة بين المرشحين.

وأعربت النعاس، عن دعمها لما يتردد عن اعتزام بعض السيدات الترشح للمناصب الرئاسية، قائلة “مؤخرًا طالبت أصوات كثيرة بضرورة التفكير خارج الصندوق والأطر التقليدية ومنح المرأة الفرصة لعلها تنجح ليس فيما عجز عنه الرجال، وإنما تنجح بفكرها وبمساعدة جميع الوطنيين”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

