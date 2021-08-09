باشاغا: تركيا تلعب دور مهم في ليبيا ويمكنها تهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية

وصف فتحي باشاغا وزير داخلية “حكومة الوفاق” السابقة، لقاء سفير الجمهورية التركية لدى طرابلس، بالمثمر والبناء.

كتب باشاغا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “لقاء مثمر وبناء مع سعادة السفير التركي كنعان يلماز بطرابلس، بحثنا خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “أكدنا على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تركيا في مساعدة البعثة الأممية لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق، وإحداث توافقات حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات؛ بما يعزز بناء دولة قوية موحدة قادرة على تجاوز الأزمات العميقة والمصطنعة؛ لينعم الوطن والمواطن بالاستقرار والازدهار” على حد تعبيره.