وزارة الصحة تتعهد بحل أزمة نقص الأكسجين خلال ثلاثة أيام

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، إن أزمة نقص الأكسجين الطبي التي تعصف بمراكز العزل في المنطقتين الغربية والجنوبية، ستُحل بشكل كامل خلال ثلاثة أيام، وذلك خلال اجتماعه مع مديري المستشفيات بالعاصمة طرابلس عبر تقنية الزووم لمناقشة الأزمة المتفاقمة داخل مراكز العزل والفلترة.

ولم تُفصح الحكومة عن الوسائل التي ستتخذها لحل الأزمة، بعد تلقيها ثلاث شحنات من جمهورية مصر في المدة الماضية للتخفيف من حدة الأزمة التي دفعت بعض مراكز العزل لإعلان حالة الطوارئ.

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