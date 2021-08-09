تبون: الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الليبيين متأكدين من أن الجزائر سند لهم وأنها البلد الوحيد الذي ليس لديه أطماع.

وأضاف تبون وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود فئة متفائلة بالانتخابات وفئة مشككة في الظرف وفي الامكانيات لكن بصفة عامة هناك قبول بمبدأ الانتخابات.

ولفت إلى أن ليبيا عاشت في فوضى لمدة عشر سنوات،وهناك أطراف ركزت على مصالحها من خلال تلك الفوضى، وليس من السهل عليها أن تتخلى عن تلك المصالح بين عشية وضحاها.

وفي هذا السياق، أشار تبون إلى اتصالات يجريها وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والروسي والتركي من أجل محاولة إيجاد حلول ترضي الشعب الليبي أولا.