مكافحة الأمراض: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في هذه المدن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال أسبوع في مدن الكفرة، قصر الأخيار، طبرق، ترهونة، درج، نالوت، الزاوية الجنوب، باطن الجبل الغربي، العربان، الحوامد، العواتة، العوينية، اجدابيا، غات، القريات، القواليش، المنشية الجميل، فسانو، امساعد، الزهراء وخليج السدرة.

وأكد الالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي الحادي والثلاثين أنه خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2021 بلغ عدد العينات التي جرى فحصها 57,109 عينة مقارنة بالاسبوع بائي الثلاثين 67,576 عينة.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الحالات المؤكدة 13,519 حالة بمعدل إيجابية 24% مقارنة بالاسبوع الوبائي الثلاثين 19,364 حالة مؤكدة بمعدل إيجابية 29%.

وبلغ عدد الوفيات 167 حالة بمعدل إماته بلغ 1.2% مقارنة بالاسبوع الثلاثين 181 حالة وفاة بمعدل اماتة بلغ 0.9% مشيرا لزيادة عدد المطعمين هذاالاسبوع 764,233 مطعم مقارنةبالاسبوع الوبائي الثلاثين والذي بلغ عدد المطعمين فيه 673,727 مطعم.