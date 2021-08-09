الميهوب: القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي وشرعية صفة القائد الأعلى لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب الليبي

رد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، اليوم الإثنين، على بيان المجلس الرئاسي.

الميهوب، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، استنكر ما جاء في بيان المجلس الرئاسي في محاول بائسة لعرقلة عمل المؤسسة العسكرية وسير عملها.

وحذر الميهوب، من تغلغل الأفكار المؤدلجة داخل المجلس الرئاسي، واتخاذه مطيه لتحقيق أهدافهم، مضيفاً: “كان على المجلس الرئاسي بدل عرقلة عمل المؤسسة العسكرية والقيادة العامة أن يشكل لجنة تحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتفريطه في السيادة الليبية على مرأى ومسمع من العالم|، وذلك أثناء كلام المدعو “أكار” وزير الدفاع التركي بحديثه على أن القوات التركية في ليبيا ليست أجنبية وستواصل عملها”.

وتابع: “قمة الذل والمهانة ما قام به الدبيبة أمام الأتراك ووعوده بتقديم الأموال لهم بعد اعتماد الميزانية، ومن هنا يقودنا الحديث بأن المجلس الرئاسي أصبح عاجزاً وتحرك فيه أطراف مؤدلجة لعرقة عمل القوات المسلحة”.

وأكد الميهوب بأن القوات المسلحة لن ترضخ لكل ما يصدر عن المجلس الرئاسي وسوف تكون في الموعد إذا تكررت الاستفزازات، وأن شرعية صفة القائد الأعلى لن تكون إلا لرئيس منتخب من الشعب الليبي.

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