ليبيا الان

أهالي وادي الشاطئ يطالبون الحكومة بتحمل مسؤولياتها

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب شباب وادي الشاطئ الحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه مناطق الجنوب، لافتين خلال وقفة احتجاجية إلى أن إقليم فزان مهمش ويعاني من ترد في الخدمات الصحية وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك