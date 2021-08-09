أهالي وادي الشاطئ يطالبون الحكومة بتحمل مسؤولياتها

طالب شباب وادي الشاطئ الحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه مناطق الجنوب، لافتين خلال وقفة احتجاجية إلى أن إقليم فزان مهمش ويعاني من ترد في الخدمات الصحية وغيرها.

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