الدبيبه وأردوغان يتفقان على توقيع هذه الاتفاقية

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل الجمعة أنه جرى خلال زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه إلى تركيا الاتفاق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبين جمعة بحسب ما نشرت منصة “حكومتنا” أن رئيس الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال لقائهما بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي في اكتوبر القادم بالعاصمة طرابلس بمشاركة الرئيس التركي.

وجرى خلال الزيارة معالجة مشكلة خطابات الضمان للشركات التركية العاملة في ليبيا وذلك بإصدار قرار رئاسي تركي برفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية.

وزار الدبيبه عدد من المرضى والجرحى الموجودين بالساحة التركية للاطمئنان على صحتهم والوقوف على ظروفهم الصحية والخدمية.