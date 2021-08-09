مركز مكافحة الأمراض: انخفاض معدل الحالات الإيجابية.. وزيادة عدد المطعمين عن 764 ألف

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ملخص التقرير الأسبوعي (31) الخاص بوضع فيروس «كورونا المستجد»، من حيث الإصابات والتطعيمات، وذلك للفترة من 2 أغسطس إلى 8 أغسطس.

وأكد المركز، في التقرير الصادر اليوم الإثنين، أن عدد العينات التي جرى فحصها بلغ 57 ألفًا و109 عينات مقارنة بالأسبوع السابق، الذي جرى فيه تسجيل 67 ألفًا و576 حالة.

وانخفض عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 13 ألفًا و519 حالة، بمعدل إيجابية 24%، مقارنة بنسبة 29% في الأسبوع السابق، الذي بلغ فيه عدد الحالات المؤكد إصابتها 19 ألفًا و364 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 167 حالة، بمعدل 1.2%، مقارنة بـ 0.9% في الأسبوع السابق.

ونوه مركز مكافحة الأمراض إلى ارتفاع عدد الحالات في هذه المدن: الكفرة وقصر الأخيار وطبرق وترهونة ودرج ونالوت والزاوية الجنوب وباطن الجبل الغربي والعربان والحوامد والعواتة والعوينية وأجدابيا وغات والقريات والقواليش والمنشية الجميل وفسانو وامساعد والزهراء وخليج السدرة.

كما نبه التقرير إلى زيادة عدد المطعمين لهذا الأسبوع ليبلغ 764 ألفًا و233 حالة مقارنة بـ673 ألفًا و727 حالة في الأسبوع السابق.

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