التوجيه المعنوي: وصول 50 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” إلى بنغازي

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مدينة بنغازي.

وبحسب إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة إنه بناءً على تعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر أمنت القيادة العامة للقوات المسلحة عشرين ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي الفعال والذي يعتبر من أفضل اللقاحات في العالم ضد جائحة كورونا.

وكانت القيادة العامة قد أمنت الثالث من مايو الماضي 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنك وقد جرى حملات تطعيم استهدفت منتسبي القوات المسلحة من مختلف قطاعاتها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

