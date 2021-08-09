في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. القائد العام يصدر قرارات تعيين لقادة عسكريين

أصدر القائد العامّ للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، عددا من القرارات، الخاصة بإعادة تعين عدد من القادة وأمراء المناطق العسكرية.

وأعلن مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي خلال مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي عن تعيين الفريق عبدالله الثني بإدارة مكتب المستشارين السياسيين والعسكريين بالقيادة العامة وتعيين الفريق طيار ركن صقر الجروشي مديراً لإدارة التفتيش العسكري وتعيين الفريق امراجع العمامي برئاسة أركان القوات البرية.

كما أصدر القائد العام المشير خليفة حفتر قرارا يقضي وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود وتعين اللواء بحار شعيب الصابر برئاسة أركان القوات البحرية إضافة إلى ترقية اللواء طيار ركن محمد المنفور إلى رتبة فريق وتعيينه برئاسة أركان القوات الجوية.

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