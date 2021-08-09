الزناتي يتفقد مصنع أكسجين في بنغازي يعول عليه لتغطية الطلب الليبي

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، د.علي الزناتي، أحد مصانع الأكسجين الخاصة بمدينة بنغازي، وهو مصنع قيد الإنشاء، ويعول عليه لتغطية الطلب المتنامي على الأكسجين في المستشفيات ومراكز العزل في جميع مناطق ليبيا لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وشارك في الزيارة، التي جرت مساء أمس الأحد، كل من مستشار الوزير مصطفى ارحومة، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، حيث اطلعوا على مدى قدرة المصنع على توفير ما يكفي من الأكسجين بالمستشفيات، وإمكانية الاستفادة منه لمعالجة مشاكل الأكسجين بالمدن والمناطق الليبية بشكل عام.

وقالت الوزارة: «إن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهودات وزير الصحة في توفير أكبر كمية من مخزون الأكسجين، لتغطية الطلب المتنامي على الأكسجين في المستشفيات ومراكز العزل لمواجهة فيروس كورونا».

وصرح الزناتي، اليوم الإثنين، بأن أزمة نقص الأكسجين الطبي ستحل بشكل كامل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع مديري المستشفيات بالعاصمة طرابلس عبر تقنية «زووم».

والسبت الماضي، تفقد الزناتي، عددًا من مراكز التطعيمات ببنغازي، للوقوف على سير حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس «كورونا» التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

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