القائد العام: جيشكم أيها الليبيون وسيظل دائما الركيزة الصلبة ‏التي يستند عليها الشعب

قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إن “الجيش لم يكن يومًا أداة للقهر أو القمع، بل ‏سيظل دومًا انحيازه للشعب”.

القائد العام، وفي كلمته في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي التي نقلتها قناتنا، قال: “نحيي أولئك ‏الوطنيين الذين التقوا في ظروف عالمية مشتعلة، جراء الحرب ‏العالمية الثانية ولم يكن في أجندتهم إلا بند واحد هو بناء قوة نظامية من ‏أبناء الوطن، وأن ‏الكفاح تواصل لتحريره من الاستعمار، فكانت النواة لبناء الجيش في ‏ذلك العهد، وكان الجيش الأساس لبناء الدولة وإعلان استقلالها”‎.‎

وواصل: “يحق لكل ليبي أن يفتخر بجيشه في ماضيه ‏وحاضره، لأنه لم يكن يوماً أداة للقهر والقمع ولم يكن متسلطًا ‏متعاليا على شعبه أو مدعيًا الوصاية عليه ولم يكن يوماً منحازا ‏لقبيلة أو قرية أو مدينة، بل كان وسيظل كل انحيازه للشعب بأكمله، ‏ولم يقبل المساومة على وحدة تراب الوطن، ولم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ‏ولم يركع أن ينحني ويستسلم أمام أفواج الإرهابيين، الذين انهالوا ‏على هذه الأرض الطاهرة، من كل حدب وصوب يرفعون شعارات ‏الموت بالذبح وقطع الرؤوس، بل تصدى لهم وقاتلهم حتى ‏آبادهم”.

وأردف القائد العام: “كان جيشكم أيها الليبيون وسيظل دائما الركيزة الصلبة ‏التي يستند عليها الشعب، ويلجأ إليها عندما يتعرض حاضره ‏ومستقبله ومصيره للتهديد والخطر، ومن هنا كان جيشنا العائق أمام ‏مشاريع التيارات الإرهابية المؤدلجة بمناهج الشر والطغيان، التيارات الضالة التي تريد بضلالها أن تعلمنا كيف نعبد الله جل جلاله بعد أن هدانا الله على صراطه المستقيم واتبعنا سنة رسوله الكريم حتى صار جيشنا عدوه اللدود”.

وتابع: “ولا يخفى على أحد ما تعرض له الجيش في الماضي من ‏صدمات عنيفة ومن مؤمرات متتالية عبر عقود أدت إلى اختفاءه ‏من كل الساحات، فصار الوطن براحًا مفتوحًا أمام لكل شذاذ الأفاق من الإرهابيين”.‎

وواصل: “وفقد الشعب الدرع الذي يحميه، والشيف الذي يرد عنه المعتدين، ومد الإرهاب نفوذه، ‏حتى شمل جميع مناحي الحياة، واستهدف بالقنص والاغتيال ‏الغادر كل ما اشتم فيه رائحة الجيش أو استشعر منه مساندته له، ‏واطمئن إلى أنه قد ورث الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة”.

وأردف: “ولكن موعدنا معه كان على حين غرة ومن حيث لا يحتسب في يوم ‏الكرامة المجيد، مع آذان فجر الجمعة المباركة في السادس عشر من الشهر ‏الخامس عام 2014، اليوم الذي استعاد فيه الجيش، وجوده ‏وهيبته، ودوره الوطني، حين كانت المواجهة المباشرة مع العدو في ‏ميادين القتال وسط نيران القذائف وفي ظروق قاسية مريرة ذاق قسوتها ومرارتها كل الليبيين”.

وأكمل: “في ذلك اليوم المشهود كانت الضربة القاسية التي ‏هزت أركان الإرهاب، وبدأت تتهاوى معه أصنامه حتى لفظ أنفاسه ‏الأخيرة، قائلاً: “وفي هذا اليوم ها هو جيشكم يكبر ويتعاظم رغم كل ‏العوائق، شاقاً الطريق المحفوف بالمخاطر من كل جانب، ومصرًا على مواجهة التحديات والصعاب، ماضياً في طريقه ‏بخطى ثابتة، ولا ينكر ما حققه من مكتسبات وإنجازات وما قدم ‏من تضحيات إلا الجاحد الحقود، فلولا تضحيات جيشكم وموقفكم ‏الوطنية الثابتة لما بقيت ليبيا دولة واحدة حتى اليوم”.

وأشار إلى أنه لولا هزيمته للإرهاب، لما تنفس الليبيون نسيم ‏الحرية، وشعروا بالأمان ولما كان لأي حكومة أن تنشأ وتمارس ‏أعمالها إلا حكومة الإرهابيين، ولولا جهوده المضنية في ‏توفير السلاح في ظل حظر جائر، لما تمكن من تعزيز الأمن ‏والاستقرار في أغلب ربوع البلاد.‏

وأردف بأنه: “لولا عملية حقول البرق الخاطف الضافرة لما تحررت ‏حقول وآبار النفط، ولو لا تمسكه بمبدأ تقرير الشعب مصيره ‏بنفسه، لما كان للانتخابات مكان في خارطة الطريق، ولولا إيمانه ‏بمسار السلام لما كانت للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر ‏أعمالها وتنجز شيئا من مهامها وقبل كل ذلك مساندة الشعب لجيشه ما كان لنا أن ننتصر”.‏

وتابع: “ورغم ما يحاك ضد جيشكم من دسائس ومؤامرات سيبقى ‏جيشكم صامدا شامخا لا تهزه الرياح والأعاصير، ومهما بلغت حنكة ‏الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن ‏يكن جيشكم خاضع لأي سلطة ما لم تكن منتخبة مباشرة من الشعب، منوهاً على أنه لا نيابة عنه أو وصاية عليه.، ورغم الاختلافات الحادة في الاتجاهات نحو الوطن ‏في الماضي والحاضر، وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهة ‏المسلحة، ها نحن نمد أيدينا للسلام العادل بكل شجاعة وثقة في ‏النفس، من أجل المصلحة العليا للبلاد ومن أجل الأجيال القادمة”.‏

وأتم بقوله: “ونفتح أبواب قلوبنا لكل من أحسن وأخلص في نواياه ‏وقبل الرضوخ لإرادة الشعب واختياراته، وحرم على نفسه أن يكون ‏وصيا عليه وارتضى أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لسلطاته، ‏وستبقى أيادينا ممدودة لكل من يعمل على المصالحة ورأب الصدع ‏وتضميد الجراح، وطي صفحات الماضي بكل مآسيها، لنبني ليبيا ‏جديدة التي يعم فيها الخير والسلام ويحيى فيها المواطن عزيزا كريما، رحم الله شهدائنا وأشفى جرحانا”.‏

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