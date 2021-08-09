الوطنية لحقوق الإنسان تدين ممارسات جهاز الحرس البلدي بطرابلس

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة اعتقال جهاز الحرس البلدي بطرابلس لعدد من العاملين بالمطاعم والمحال التجارية والتشهير بهم، واصفةً الحادثة بالمهينة لكرامة وآدمية الإنسان.

اللجنة وفي بيان لها، طالبت وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بفتح تحقيق شامل يضمن محاسبة المسؤولين عن واقعة الاعتقال وعرض نتائج التحقيقات للرأي العام.

يُشار إلى أن عناصر الحرس البلدي طرابلس، ألقوا القبض على عدد من العاملين في حالة تلبس أثناء فترة الحظر، وتم وضعهم في مؤخرة السيارة في مشهد ينافي حقوق الإنسان، ويُخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

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