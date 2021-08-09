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وزارة الداخلية: إغلاق مجمعات المياه المخالفة بترهونة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية إغلاق عدد من مجمعات المياه المخالفة التي تم توصيلها من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي بمدينة ترهونة بطرق غير قانونية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بجولة أمنية موسعة اليوم الإثنين رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات الغير قانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وأكدت وزارة الداخلية انتهاء المرحلة الأولى للحملة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، والبدء في المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد.

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن في الأول من أغسطس أنه يعتزم القيام بحملة واسعة ومكثفة لإزالة الوصلات الغير شرعية بالمنطقة الممتدة من سوق الخميس وحتى باطن الجبل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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