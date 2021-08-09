لجنة لمتابعة لقاح كورونا تزور أكبر مركز تطعيم في طرابلس

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كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الإثنين أن اللجنة العليا لمتابعة لقاح كورونا زارت أكبر مركز تطعيم مجهز بالمدينة الرياضية المنشأ من قبل وزارة الصحة.

وأوضح مركز الرقابة أن الزيارة للمركز المنشأ حديثا تأتي للتأكد لمطابقته للاشتراطات العالمية المعتمدة سلامة على صحة المواطن.

وأشار المركز إلى أن اللجنة سجلت وجود الحلقات الباردة الخاصة بحفظ اللقاح، إضافة إلى وجود بديل للطاقة “مولد كهربائي”.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أنه تبين خلال الزيارة وجود الصناديق الخاصة للتخلص من المخلفات الطبية الخاصة بعمليات التطعيم.

ولفت المركز إلى أن المكان مهيء ومجهز من ناحية التباعد والتهوية، إضافة إلى وجود شركة خاصة بالتعقيم والتخلص من المخلفات متواجدة في عين المكان.