الحويج يبحث استئناف عمل الشركات الأمريكية في ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية عبر تقنية الفيديو إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا لإستكمال المشاريع المنفذة لها.

وأكد ” الحويج” أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة و بناء الاقتصاد الوطني مشيراً أن ليبيا بموقعها الجغرافي ومواردها تعد فرصة حقيقية للإستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات البديلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل عدد من المشروعات في اطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي و تبادل الخبرات خاصة مع تحقق الاستقرار الأمني وتحقيق نمو بمساعدة الدول الصديقة وبعثة الأمم المتحدة