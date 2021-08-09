الجفرة تستقبل شحنة من تطعيمات كورونا

استقبل مكتب التطعيمات ببلدية الجفرة شحنة من التطعيمات، قادمة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بلغت 5100 طعم من نوع سبوتنيك الروسي، و50 طعماً من نوع فايزر، بالإضافة لثلاجات خاصة بحفظ الطعوم.

وقال المدير التنفيذي لحملة جائحة كورونا ببلدية الجفرة إمحمد بن عامر في تصريح لـ218، إن طعوم فايزر ستُخصص للطواقم الطبية، فيما ستُوزع طعوم سبوتنيك الروسية على مدن وواحات الجفرة.

ويعاني مكتب تطعيمات الجفرة من نقص حاد في السيارات المبردة المخصصة لنقل الطعوم، في ظل تباعد المكاتب الفرعية للتطعيم عن مركز مدينة الجفرة، الأمر الذي دفع مكتب تطعيمات الجفرة لاستئجار سيارات خاصة لنقل الطعوم بأنواعها.

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