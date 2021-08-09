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إغلاق سوق الثلاثاء في زليتن لمواجهة فيروس «كورونا»

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر المجلس البلدي زليتن إغلاق سوق الثلاثاء الشعبية غدًا، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، مع تسجيل 2001 إصابة جديدة بالفيروس في عموم ليبيا، اليوم الإثنين.

وطالب المجلس جميع المواطنين ومرتادي السوق بعدم الذهاب تفاديًا للازدحام وزيادة عدد الإصابات، حسب إذاعة زليتن المحلية. 

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 269 ألفًا و847 حالة، منها 65 ألفًا و859 نشطة، و3750 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقرير أسبوعي عن الوضع الوبائي للفترة من 2 أغسطس إلى 8 أغسطس تسجيل 167 حالة وفاة بمعدل 1.2%، مقارنة بـ 0.9% في الأسبوع السابق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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