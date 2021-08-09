منتزهات بنغازي يوضح حقيقة تقسيم “البوسكو” إلى أراضي

أخبارليبيا24

نفى جهاز تشغيل واستثمار منتزهات وحدائق بنغازي “البوسكو” اليوم الإثنين ما يتم تداوله بخصوص قطع الأشجار أو تقسيم المنتزه إلى أراضي.

وأوضح مكتب إعلام الجهاز لـ”أخبارليبيا24″ أن ما يحدث الآن في المنتزه هو حملة تقليم وتهذيب وقص للأفرع القديمة المتهالكة التي ينخرها السوس والتي يقوم بها الجهاز دوريا كل بضعة أشهر.

وأكد مكتب الإعلام أن هذه العملية تأتي لأجل صحة الشجرة أولا والحفاظ على نشاطها للنمو وإخراج أفرع جديدة، لافتا إلى أنه يقدم بمثل هذه الحملات دائمًا داخل المنتزه وخارجه.

وأضاف مكتب الإعلام في الجهاز أن هذه الحملة تأتي كذلك حفاظا على صحة الزوار من أي إصابة جراء سقوط الأغصان المتهالكة عليهم وهم يستظلون تحت هذه الأشجار.

وبين مكتب إعلام الجهاز أن هذه الحملات تأتي تباعا للحفاظ على المنظر الجمالي، مؤكدًا أن ما تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عاري عن الصحة تمامًا.