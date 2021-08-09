هذا ما قاله العقوري في ذكرى تأسيس الجيش الليبي

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن أسفه لعدم اهتمام الجهات الرسمية بإحياء ذكرى تأسيس الجيش الليبي.

وعبر العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن أسفه لعدم اهتمام الجهات الرسمية بإحياء هذه الذكرى الوطنية العظيمة التي كان لها الدور الأبرز في استقلال ليبيا، مؤكدا على ضرورة الاحتفال بالرموز التاريخية التي تعبر عن النضال الوطني وتجمع كل الليبيين في هوية واحدة جامعة.

وهنأ العقوري العقوري الشعب الليبي بالذكرى الواحدة والثمانون لتأسيس الجيش الليبي في ابي رواش بالكيلو 9 قرب القاهرة بمصر في 9 أغسطس 1940م. وذلك لخوض الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات دول الحلفاء من أجل طرد الاحتلال الإيطالي الفاشي من ليبيا .

واستذكر العقوري في هذا اليوم تضحيات ونضال الأجداد، أفراد الجيش الليبي وقادتهم الذين سطروا تاريخا مشرفا ونجحوا في تأسيس قوات نظامية في المنفى رغم جميع التحديات وانعدام الإمكانيات وواجهوا القوات الفاشية والنازية بكل شجاعة، سلاحهم الوحيد إيمانهم بعدالة قضيتهم ورغبتهم في تخليص وطنهم من براثن الاحتلال، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل دائما منارة للاجيال وفخرا وطنيا لاينسى على مر السنوات .

وأشاد العقوري بعراقة الجيش الليبي وأهم منجزاته، كونه تأسس حتى قبل استقلال البلاد وكان دوره إلى جانب الحلفاء داعما كبيرا للحراك السياسي من أجل استقلال ليبيا، مهنئا الدول الصديقة التي ساعدت في تأسيس الجيش الليبي، مجددا عمق العلاقات التاريخية معها، مؤكدا على أهمية العلاقات مع مصر التي كانت دائما سندا للشعب الليبي.

وأضاف أن هناك كثير من الدروس المستفادة من تلك الفترة وأن الزعماء الليبيين في ذلك الوقت أظهروا نضجا سياسيا وحرصا على تجاوز خلافاتهم من أجل تحرير بلادهم .