دعوات إيطالية لتدخل الاتحاد الأوروبي لوقف تدفقات الهجرة

طالب مُنسق حزب “فورتسا إيتاليا”، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي “أنطونيو تاياني”، الإثنين، بتدخل الاتحاد الأوروبي لإدارة التدفقات وعمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى بلاده. مشيراً إلى أنه يجب البحث عن حلّ لِما يقرب من 1000 مهاجر يطؤون السواحل الجنوبية لبلاده كلّ يوم، مطالباً بضرورة العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لوقف ما أسماه بالإتجار بالبشر ووضع خطة لإعادتهم إلى أفريقيا.

من جانبها جددت زعيمة حزب إخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني المطالبة بفرض حظر بحري لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، بينما دعا حاكم مقاطعة صقلية “نيللو موزوميتشي” رئيس الوزراء “ماريو دراغي”، لإعلان حالة الطوارئ بالجزيرة جنوبي البلاد القريبة من سواحل الشمال الأفريقي.

وقال “موزوميتشي“، إن سياسات الحكومة الإيطالية غير قادرة على وقف ما وصفه بالتجارة الإجرامية للبشر، مضيفاً أنه يجب على ساسة بلاده الالتفات إلى صقلية.

الجدير بالذكر أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين لا تتوقف عن الوصول إلى السواحل الإيطالية، انطلاقا من ليبيا وتونس، الأمر الذي دفع وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشيانا جيزي” إلى لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤخراً في العاصمة طرابلس؛ من أجل بحث مسألة الهجرة غير الشرعية ومدى تأثير ما شهدته تونس على هذا الملف.

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