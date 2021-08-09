النهر الصناعي: حملة مُوسّعة لقفل التوصيلات المخالفة

يواصل جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع الشرطة الزراعية المدعومة بقوة إنفاذ القانون، حملته لإزالة الوصلات غير المشروعة على مسار خطوط نقل المياه بمدينة ترهونة، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى الوصول إلى الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وأطلق جهاز النهر الصناعي حملة لإقفال مجمعات الربط غير القانونية، والتي يستخدمها المخالفون في الري والزراعة، تبدأ في مرحلتها الأولى من الهيرة حتى مدينة ترهونة، وتستهدف في مرحلتها الثانية مدينة بني وليد؛ وذلك لدعم الإمدادات المائية التي تتأثر سلباً بالتوصيلات المخالفة.

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