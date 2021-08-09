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«الداخلية»: إغلاق مجمعات المياه المخالفة بترهونة

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الداخلية، إنها أقفلت عددا من مجمعات المياه المخالفة التي تم توصيلها من مسارات نقل المياه من جهاز النهر الصناعي بمدينة ترهونة بطرق غير قانونية من قبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية الأمر الذي تسبب في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وبعض المدن والمناطق الأخرى.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن ذلك من خلال الجولة الأمنية الموسعة التي  قامت بها الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي اليوم الإثنين لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات الغير قانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وتابع البيان:” وبهذه الحملة تنتهي المرحلة الأولى للحملة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، والبدء في المرحلة الثانية للحملة داخل مدينة بني وليد”.

الوسوم

أغلاق إعلان الداخلية تدفق ترهونة طرابلس مجمعات المياه المخالفة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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