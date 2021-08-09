صبراتة … فزعة شبابية لتخفيف آلام كورونا

أطلق فرع الهلال الأحمر صبراتة حملة مُوسّعة تحت اسم “حملة فزعة”، داخل المدينة لجمع التبرعات لشراء أسطوانات الأكسجين، الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي وعبر صفحتها الرسمية، قالت إنه تم اختيار عدة أماكن بالمدينة لجمع التبرعات، ويأمل كذلك القائمون على هذه الحملة توفيرمبالغ مالية من أجل إنشاء مصنع أكسجين خاص بمركز العزل في مدينة صبراتة.

هذا وكانت بلدية صبراتة قد وجّهت نداء استغاثة ليلة السبت، جراء قرب نفاد مخزون الأكسجين بمركز العزل داخل المدينة، مطالبةً كلّ من يملك أسطوانة أكسجين التوجه إلى المركز.

الجدير بالذكر أن عدداً من مراكز العزل في البلاد تُواجه أزمة نقص الأكسجين الخاص بمرضى كورونا، وسط عجز الجهات الرسمية عن توفيره، الأمر الذي قد يُهدد حياة العديد من المصابين.

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