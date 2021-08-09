المنفي يستخدم الطائرة ”01 الرئاسية” في رحلة شخصية

يستمر المسؤولين في ليبيا في ليبيا في إثارة الرأي العام ضدهم بتصرفات باتت تبدوا وكأنها مقصودة إن لم تكن غير محسوبة ، وفقًا لما يقوله الكثيرون في الشارع .

فبعد واقعة النائب سالم قنان ونجله، والمشري وفرح أبنه، ووليد اللافي والمتاجرة بمرض الطفل عبدالرحمن الطالب ، يطالع الليبيين هذه المرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتصرف جديد ألا وهو استخدام الطائرة الرئاسية لغرض شخصي .

حيث غادر المنفي قبل عدة أيام إلى أثينا في زيارة شخصية لعائلته التي لازالت تقيم هناك ، ولايدور الجدل اليوم حول سفر للإجازة بينما تواجه البلد أزمات لا تحصى ليس بآخرها أزمة نقص الأوكسجين ولا تعطيل قانون الإنتخابات التي تعهد بالإلتزام بها ، إلا أن الجدل يدور حول اختتامه زيارته عائدًا إلى ليبيا باستخدام الطائرة الرئاسية الحكومية لانهاء هذه الزيارة العائلية وفقًا لما بينته بيانات موقع ” فلايت رادار “ .

وتكلف ساعة طيران هذه الطائرة آلاف الدولارات تحسب على مصاريف التشغيل والوقود والعمر الافتراضي والطاقم وغيره ، في وقت كان من الممكن تجنب هذه النفقات إذا تخلى المنفي قليلًا عن فكرة كونه رئيس والتواضع لاستخدام احدى الطائرات الصغيرة الخاصة التابعة لجهاز الطيران الخاص الأقل كلفة بل والأسرع وقتًا.

كما يأتي هذا بالتزامن مع قرار من المجلس الرئاسي الذي من المفترض بأنه يأخذ قراراته مجتمعًا بشأن رفض تعيينات وترقيات صادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة ، متجاهلاً صولات وجولات وقرارات رئاسة أركان الوفاق التي لازالت مستمرة حتى نهار اليوم في العمل بقرار مطعون في قانونيته اصدره السراج منفردًا .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

